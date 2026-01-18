Iranian official says verified deaths in Iran protests reaches at least 5,000

Un funzionario iraniano ha dichiarato che il numero di morti verificati nelle proteste in Iran ha raggiunto almeno 5.000. Questa cifra riflette la gravità delle tensioni in corso nel paese, con un impatto significativo sulla popolazione e sulla stabilità sociale. La situazione continua a essere monitorata dalle autorità e dagli osservatori internazionali, che cercano di comprendere le implicazioni di questi eventi.

Jan 18 (Reuters) - An Iranian official in the region said on Sunday the authorities had verified at least 5,000 people had been killed in protests in Iran, including about 500 security personnel, blaming “terrorists and armed rioters” for killing “innocent Iranians”. The official, who declined to be named due to the sensitivity of the issue, also told Reuters some of the heaviest clashes and highest number of deaths were in the Iranian Kurdish areas in northwest Iran, a region where Kurdish separatists have been active and where flare-ups have been among the most violent in past periods of unrest. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Iranian official says verified deaths in Iran protests reaches at least 5,000 About 2,000 killed in Iran protests, official says

Secondo fonti ufficiali iraniane, circa 2.000 persone sono state uccise durante le proteste nel paese, con le autorità che attribuiscono le perdite a gruppi terroristici. La situazione rimane complessa e suscita preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando le tensioni politiche e sociali in Iran. Deaths from Iran protests reach more than 500, rights group says

Secondo un rapporto di un gruppo per i diritti umani, le proteste in Iran hanno causato la morte di oltre 500 persone. La situazione di instabilità continua a coinvolgere il paese, con conseguenze che attirano l'attenzione internazionale. Questo evento sottolinea la gravità delle tensioni sociali e politiche in Iran, evidenziando la necessità di monitorare da vicino gli sviluppi nella regione.

