Iran Times | 16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti

Le recenti proteste in Iran hanno portato a una significativa escalation di violenze, con oltre 16.500 dimostranti uccisi e circa 330.000 feriti, secondo quanto riportato da Times. La repressione delle manifestazioni ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando la gravità della situazione sul territorio. Analizzare i fatti e comprenderne le implicazioni è fondamentale per una valutazione accurata del contesto attuale.

(Adnkronos) – Nella brutale e sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta in Iran sono state uccise almeno 16.500 persone mentre circa 330mila sono state ferite. E' quanto riporta un nuovo rapporto, ottenuto dal Sunday Times, che cita testimoni e fonti mediche che precisano che la maggior parte delle uccisioni sono avvenute nel giro di due giorno e che la maggioranza delle vittime si ritiene che siano sotto i 30 anni. Uno dei medici citati nel rapporto descrive la situazione come "un genocidio coperto dal buio digitale", riferendosi al fatto che il regime ha imposto il blocco totale di Internet e delle comunicazioni.

