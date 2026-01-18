Iran | media ' ripristinato accesso a Google'

In Iran, l'accesso a Google è stato recentemente ripristinato, secondo quanto riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. Questa modifica segna un cambiamento nelle restrizioni sulle piattaforme digitali nel paese, rendendo nuovamente disponibili alcuni servizi di ricerca e comunicazione. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per gli utenti iraniani e per le aziende che operano nel settore digitale in Iran.

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) - In Iran è stato ripristinato l'accesso a Google. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Internet era stato chiuso durante le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi represse nel sangue e che secondo il Sunday Times avrebbero provocato almeno 16.500 morti e 330mila feriti. Ieri era stato riattivato il servizio di messaggistica Sms. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran: ripristinato accesso a Sms ma resta blocco internet

In Iran, l'accesso ai servizi SMS è stato recentemente ripristinato dopo giorni di interruzioni legate alle proteste di massa. Tuttavia, il blocco dell'accesso a internet persiste, limitando ancora la comunicazione digitale nel paese. Questa misura riflette le tensioni politiche in corso e le restrizioni imposte dal governo.

Iran, il figlio dello Scià: «Pronto a tornare». Il regime dopo giorni di massacri contro le proteste: «Ripristinato l’ordine» – La diretta

In Iran, il figlio dello Scià si mostra disponibile a tornare, mentre il regime insiste nel dichiarare il ripristino dell’ordine dopo giorni di repressione e proteste. Le autorità hanno rafforzato la presenza militare e imposto il coprifuoco, con il blocco di internet volto a controllare le notizie e nascondere le violenze contro i manifestanti. La situazione rimane tesa e complessa, evidenziando le tensioni politiche e sociali nel paese.

