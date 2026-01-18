Iran la rivolta che l’Occidente finge di non vedere | da Milano la voce di un popolo sotto repressione

In Iran, le recenti proteste testimoniano la resistenza di un popolo che sfida la repressione. A Milano, una bandiera con la stilizzazione della parola Allah, raffigurata come un artiglio rosso, richiama l’attenzione sulla situazione nel paese. Un’immagine che, pur sobria, invita a riflettere sulle tensioni e sulle voci che l’Occidente spesso sembra ignorare.

MILANO - La stilizzazione della parola Allah sembra un artiglio rosso, stampato su una bandiera che non ha alcun vento a suo favore là, davanti al Consolato della Repubblica Islamica dell’Iran. È un’immagine che mi cattura per il tempo di un respiro, prima di essere sostituita da tricolori vivi e sventolanti, con un leone al centro. È la bandiera della nazione iraniana, penso, quella che dall’altra parte del mare sta costando la vita, in maniera subdola e silenziosa, a migliaia di manifestanti. Mi trovo alla Manifestazione per un Iran libero, che chiama a sé i tanti persiani residenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Iran, repressione senza pietà: il regime affoga la rivolta nel sangue, migliaia di morti

La repressione del regime iraniano ha portato a una grave perdita di vite umane, con stime che parlano di oltre 12.000 morti in poche notti. La situazione, drammatica e complessa, evidenzia la forte tensione tra il governo e i cittadini che chiedono riforme e libertà. Questa crisi si inserisce in un contesto di crescente protesta e repressione, suscitando preoccupazioni a livello internazionale.

Iran ancora in rivolta: il bilancio sale a 16 vittime, Khamenei sollecita la repressione

Le recenti proteste in Iran, scatenate da crescenti preoccupazioni economiche e sociali, hanno provocato la morte di 16 persone nell’ultima settimana. La situazione continua a evolversi, mentre le autorità aumentano gli sforzi per contenere il dissenso. Khamenei ha invitato a rafforzare le misure di repressione, evidenziando la complessità del contesto politico e sociale nel paese.

