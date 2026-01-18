Iran la follia degli ayatollah | il web solo per la Persia

L’Iran attraversa una fase di crescente isolamento, con restrizioni che colpiscono sia il mondo digitale sia la vita quotidiana. Le politiche degli ayatollah hanno portato a un blocco delle libertà fondamentali, creando un blackout che coinvolge sia la comunicazione online sia le libertà civili. Questo contesto evidenzia le difficoltà di un paese in cui i diritti sono sempre più limitati, rendendo difficile per i cittadini accedere a informazioni e libertà di espressione.

Il Grande Black -Out della libertà, del diritto e dell’umanità in cui gli ayatollah hanno intrappolato l’Iran diventa sempre più anche black-out fisico e digitale. Non c’è solo l’intenzione dichiarata del governo (meglio, di questi teocrati assassini) di tenere “spenta” Internet fino a Nowruz, il capodanno persiano del 20 marzo. C’è un piano molto più complessivo e distopico per trasformare quella che è allo stesso tempo la principale infrastruttura e la principale agorà contemporanea, la rete, in un (ennesimo) recinto totalitario. Lo ha descritto dettagliatamente il Guardian, citando un rapporto di Filterwatch, organizzazione che monitora la censura online nella Repubblica islamica: «È in corso un piano confidenziale per trasformare l’accesso a internet internazionale in un privilegio governativo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran, la destra trentina sostiene la rivolta contro il regime degli ayatollah

La destra trentina ha espresso sostegno alla rivolta in Iran, evidenziando la lunga storia di restrizioni ai diritti fondamentali imposte dal regime degli ayatollah. La protesta nasce dalla richiesta di libertà e rispetto per le libertà civili, con cittadini, donne e uomini, che manifestano pacificamente contro le limitazioni imposte dal governo. Questa posizione sottolinea l’importanza di difendere i diritti umani ovunque nel mondo.

«Con chi si ribella in Iran», a Mestre la manifestazione contro il regime degli ayatollah

A Mestre si terrà una manifestazione per esprimere solidarietà alle persone in Iran, dove proseguono le proteste contro il regime degli ayatollah. Le manifestazioni, accompagnate da una dura repressione, riflettono la richiesta di maggiore libertà e diritti civili. L'evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulla situazione attuale nel paese e a sostenere le istanze di libertà e giustizia.

