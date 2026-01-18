Iran hackerata la tv di Stato | in onda l’appello alla rivolta di Reza Pahlavi e l’invito all’esercito a mollare Khamanei – Il video

Nella giornata di oggi, la televisione di Stato iraniana è stata hackerata, trasmettendo un video in cui Reza Pahlavi invita alla rivolta e invita l’esercito a disertare Khamenei. La crisi nel paese, ormai da settimane in proteste, si aggrava senza segnali di risoluzione. Questa azione rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni politiche e sociali in Iran.

La crisi in Iran continua senza una soluzione all’orizzonte per la popolazione in protesta da settimane contro il regime degli Ayatollah. La dura repressione governativa ha già causato migliaia di vittime, anche se un bilancio preciso è difficile da confermare. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre a causa del crollo della moneta locale, si sono trasformate in una ondata senza precedenti di dissenso contro il regime teocratico al governo dal 1979. Sul fronte internazionale, il presidente statunitense Donald Trump, dopo aver lanciato diversi avvertimenti, ha rinunciato per il momento a un intervento militare, ma ha chiarito che la posizione dell’amministrazione resta quella di aprire la strada a «una nuova leadership in Iran». 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta

Reza Pahlavi, figlio dello Scià deposto nel 1979 durante la rivoluzione iraniana, ha recentemente rivolto un appello alla popolazione iraniana. In un messaggio pubblico, invita i cittadini a considerare la possibilità di un cambiamento politico pacifico, sottolineando l’importanza di un percorso che favorisca la stabilità e il rispetto dei diritti civili nel paese.

Iran, l’appello di Reza Pahlavi ai militari: “Da che parte della storia starai?”

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran, ha rivolto un appello alle forze armate e di sicurezza del paese, chiedendo loro di scegliere da quale parte della storia vogliono stare. L’intervento, diffuso sui social media, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, riaccendendo il dibattito sul ruolo delle istituzioni militari iraniane nel contesto politico attuale.

