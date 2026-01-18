Iran dalla censura dei contenuti all’internet sovrano E non per tutti

Dal 8 gennaio, in Iran, l'accesso a risorse internet esterne è stato limitato, segnando un passaggio verso un «internet sovrano» controllato dal regime. Questa misura, inizialmente temporanea, potrebbe diventare una strategia permanente, influenzando la libertà di navigazione e di informazione nel paese. Analizzare le implicazioni di questa scelta è fondamentale per comprendere il futuro della rete in Iran e i rischi per gli utenti locali.

Dallo scorso 8 gennaio in Iran non è possibile connettersi a risorse internet al di fuori del paese. Il blocco imposto dal regime, però, potrebbe diventare strutturale. Secondo gli attivisti. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

