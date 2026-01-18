Iran dalla censura dei contenuti all’internet sovrano E non per tutti
Dal 8 gennaio, in Iran, l'accesso a risorse internet esterne è stato limitato, segnando un passaggio verso un «internet sovrano» controllato dal regime. Questa misura, inizialmente temporanea, potrebbe diventare una strategia permanente, influenzando la libertà di navigazione e di informazione nel paese. Analizzare le implicazioni di questa scelta è fondamentale per comprendere il futuro della rete in Iran e i rischi per gli utenti locali.
Dallo scorso 8 gennaio in Iran non è possibile connettersi a risorse internet al di fuori del paese. Il blocco imposto dal regime, però, potrebbe diventare strutturale. Secondo gli attivisti. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Iran, l’orrore raccontato dai medici: «Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti». La censura del regime: «Stop internet per altre 2 settimane» – La diretta
Leggi anche: Internet, stretta sui contenuti per adulti
Dopo oltre 180 ore di blackout, una censura senza precedenti nella storia dell’Iran, il governo ha fatto sapere che non intende ripristinare internet almeno fino a Nowruz, il capodanno persiano che cade intorno al 20 marzo. Gli iraniani restano al buio, e potreb - facebook.com facebook
In Iran è in via di definizione un piano per trasformare l'accesso alla rete globale internet in un privilegio governativo. A spiegarlo è Amir Rashidi, il direttore dell'Ong Filterwatch, he tiene sotto controllo la censura sul web in Iran. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.