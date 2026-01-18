Ipsia Corni nuovi corsi | Puntiamo all’innovazione per una scuola dinamica

Ipsia Corni presenta i nuovi corsi, con un focus sull’innovazione per promuovere una scuola più dinamica. Grazie all’esperienza maturata con l’indirizzo ‘Odontotecnico 4+2’ avviato quest’anno, l’istituto professionale ‘F.’ si prepara a offrire percorsi formativi aggiornati e in linea con le esigenze del settore. L’obiettivo è garantire agli studenti competenze solide e un’educazione orientata al futuro.

Forte dell' esperienza acquisita con l'indirizzo 'Odontotecnico 4+2', avviato quest'anno, l' istituto professionale 'F.Corni' amplia ulteriormente la propria offerta formativa con l'attivazione del percorso anche per gli indirizzi di studio ' Manutenzione e Assistenza Tecnica ' e ' Made in Italy: Grafica e Stampa '. La presentazione delle due nuove filiere tecnologico-professionali da parte dell'Ipsia 'F.Corni' e di alcuni componenti delle filiere, è avvenuta ieri nel corso dell' open day proposto dall'istituto di viale Tassoni. Le due nuove filiere tecnologico-professionali prevedono quattro anni di istruzione secondaria superiore per conseguire il diploma di maturità, seguiti da due anni nei percorsi di istruzione terziaria presso gli Its Academy di settore (percorsi post diploma altamente specializzati).

