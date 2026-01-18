Investito mentre cammina sull'Appia morto 50enne nel Casertano | caccia al pirata della strada
Nella serata del 17 gennaio a San Tammaro, un uomo di 50 anni è stato investito mentre attraversava l’Appia ed è deceduto. Il conducente del veicolo coinvolto si è subito allontanato, rendendo necessarie indagini da parte dei carabinieri per identificare e rintracciare il responsabile. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che attende aggiornamenti sulle indagini in corso.
Il tragico incidente si è verificato nella tarda serata del 17 gennaio a San Tammaro. Il conducente dell'auto che ha investito il 50enne si è dato alla fuga: sulla vicenda indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
