Investito mentre cammina sull'Appia morto 50enne nel Casertano | caccia al pirata della strada

Nella serata del 17 gennaio a San Tammaro, un uomo di 50 anni è stato investito mentre attraversava l’Appia ed è deceduto. Il conducente del veicolo coinvolto si è subito allontanato, rendendo necessarie indagini da parte dei carabinieri per identificare e rintracciare il responsabile. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che attende aggiornamenti sulle indagini in corso.

