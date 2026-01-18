In questa intervista, Luigi D’Oriano, figlio della Preside Luisa Ranieri e di Luigi D’Oriano, condivide riflessioni sul proprio percorso, tra successi, insicurezze e valori familiari. Un racconto sincero che esplora il senso di identità, il rapporto con le proprie radici e il significato di crescere in un contesto pubblico e privato. Un'occasione per conoscere una figura meno nota, ma profondamente autentica.

C’è una scuola. Un luogo reale, non simbolico. Un cancello da oltrepassare, non per forza con leggerezza. La Preside, la serie di Rai 1, racconta una storia vera, ma dietro ogni episodio e dietro ogni volto si muove qualcosa di più profondo: la fatica di crescere, la ricerca del proprio posto, la domanda silenziosa che molti ragazzi si portano dentro senza dirla a voce alta: “Chi sono io, davvero?”. Luigi D’Oriano interpreta Andrea, un adolescente che vive un conflitto muto ma costante con la madre Luisa Ranieri, schiacciato dalle aspettative e dai confronti. Ma più che un ruolo, Andrea è diventato per Luigi D’Oriano un’occasione, un’occasione per esplorare un lato di sé che nella vita di tutti i giorni non aveva mai avuto modo di guardare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Intervista a Luigi D’Oriano, il figlio Andrea in La Preside: “La verità è che non mi conosco affatto”

Leggi anche: Quarto Grado, l'anteprima dell'esclusiva intervista a Giuseppe Sempio: "La verità è la nostra, mio figlio non c'entra"

“La Preside”, intervista ad Aurora Venosa: “I giovani di oggi hanno paura di parlare. Mi sono molto rispecchiata in Jessica”

In questa intervista, Aurora Venosa, nota come “La Preside” dopo X-Factor, parla della sua transizione nel mondo dello spettacolo. Racconta delle sfide affrontate e delle emozioni legate al debutto come attrice nella miniserie in onda su Raiuno dal 12 gennaio. Un'occasione per conoscere da vicino una figura che, oltre alla musica, si mette alla prova con nuove esperienze artistiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L’intervista al Presidente del Trastevere Calcio Pier Luigi #Betturi in occasione della rievocazione della prima partita tra #Romulea e #Trastevere giocatasi 100 anni fa - facebook.com facebook