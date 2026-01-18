Inter-Nico Paz altro che finita | Marotta ribalta tutto che colpo

L’Inter si prepara a rinforzare la rosa nel calciomercato, con Marotta e Oaktree che lavorano per rafforzare la squadra. La strategia mira a creare una formazione competitiva, pronta a sfidare le avversarie e a crescere nel corso della stagione. Un intervento mirato e ponderato, volto a consolidare le basi per un futuro ambizioso.

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo e Marotta, insieme a Oaktree, accelera per costruire una squadra capace di dominare e crescere. Non è più soltanto una sensazione, ma qualcosa di molto più concreto. In casa Inter si respira aria di progettualità vera, di quelle che non nascono dal caso ma da una visione precisa. Dopo mesi di dubbi, inevitabili all’inizio di un nuovo corso, oggi il club nerazzurro guarda avanti con ambizione e lucidità. L’arrivo di Cristian Chivu in panchina aveva lasciato qualche interrogativo, infatti, soprattutto dopo il finale traumatico della scorsa stagione che aveva messo a dura prova nervi e certezze.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Inter-Como, la notte di San Siro accende i riflettori su Nico Paz: il talento che l’Inter ha sfiorato e che il Real Madrid si riprenderà

Leggi anche: Nico Paz Inter, i nerazzurri non hanno perso di vista l’argentino del Como: Marotta punta su questa cosa per anticipare il Real Madrid

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

#Inter - #Oaktree sogna un colpo mediatico e di prospettiva per la prossima estate. Occhi in casa #RealMadrid: strada sbarrata però per #NicoPaz e #ArdaGuler, c’è uno spiraglio invece per il colpo #Mastantuono @GiokerMusso x.com

Inter laying early plans for a summer move for Nico Paz. Oaktree see him as both a squad boost and a long-term asset to grow Inter’s global brand. @CorSport - facebook.com facebook