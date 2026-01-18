Inter Juventus Women le nerazzurre trionfano in rimonta | lo scontro finisce 2-1

Nella partita valida per il campionato di Serie A Femminile, l’Inter Women ha conquistato una vittoria in rimonta contro la Juventus Women, con il risultato finale di 2-1. La sfida si è conclusa con un successo casalingo delle nerazzurre, che hanno ribaltato il risultato nel corso dell’incontro. Un risultato importante per l’andamento della stagione delle due squadre.

Inter News 24 Inter Juventus Women, la sfida valida per il campionato di Serie A Femminile termina con la vittoria della formazione di casa. Il derby d'Italia femminile regala un esito a sorpresa che accende la lotta al vertice della classifica. Nonostante un avvio complicato, le nerazzurre sono riuscite a mantenere la calma e a ribaltare una Juventus Women partita con il piede schiacciato sull'acceleratore. La compagine guidata da Gianpiero Piovani, allenatore esperto e grande conoscitore del calcio femminile, ha dimostrato di saper soffrire per poi colpire nei momenti decisivi della sfida. La gara si apre sotto il segno delle ospiti.

Nell'atteso derby di Serie A Femminile, l'Inter Women conquista una vittoria travolgente contro il Milan, chiudendo con un risultato di 5-1. La partita, valida per la nona giornata, ha visto le nerazzurre rimontare e dominare sul campo, regalando un risultato di grande impatto nel campionato.

