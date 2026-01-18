Segui la cronaca in tempo reale di Inter Juventus Women, match valido per la decima giornata di Serie A Femminile. La partita si è conclusa con un risultato di 1-2, con gol di Salvai per l'Inter, mentre Vilhjalmsdottir e Milinkovic hanno ribaltato il risultato per la Juventus. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e dettagli sullo svolgimento dell'incontro.

di Mauro Munno Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all’ Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Salvataggio di Bowen – Riesce a opporsi, col petto, al destro in corsa di Krumbiegel indirizzato nell’angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juventus Women 1-2 LIVE: Salvai gol, Vilhjalmsdottir e Milinkovic ribaltano INTERVALLO

Inter Juventus Women 1-1 LIVE: Vilhjalmsdottir risponde a Salvai

Segui la cronaca in tempo reale di Inter-Juventus Women, valida per la decima giornata di Serie A Women. Il match si è concluso con un pareggio 1-1, con Vilhjalmsdottir che ha risposto a Salvai. In questa sintesi troverai moviola, tabellino e analisi dettagliate del confronto tra le due squadre.

Inter Juventus Women 0-1 LIVE: sblocca subito Salvai sugli sviluppi di corner

Segui la diretta della partita tra Inter Women e Juventus Women, valida per la decima giornata di Serie A. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura per le bianconere, grazie alla rete di Salvai sugli sviluppi di corner. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le principali azioni del match.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La classifica di Serie A dopo: Udinese-Inter 0-1 Napoli-Sassuolo 1-0 Cagliari-Juventus 1-0 x.com

TAREMI, Higuain, Pirlo, MATERAZZI: il ping pong sui giocatori di Inter e Juventus - facebook.com facebook