Inter Juventus Women 1-1 LIVE | Runarsdottir dice di no a Girelli

L'incontro tra Inter e Juventus Women, valido per la decima giornata di Serie A, si è concluso con un pareggio 1-1. La partita ha visto protagonisti momenti di equilibrio e determinazione, con interventi chiave da parte delle giocatrici. Di seguito, la sintesi, le fasi salienti e i dettagli del match, per offrire un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all' Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. Inter Juventus Women 1-1: sintesi e moviola. 29? Beccari ci prova – Strappa il pallone sulla trequarti e calcia da fuori. Conclusione poco convinta, sul fondo 24? Colpo di testa Girelli – Grandissima torsione sul cross da sinistra di Wälti.

