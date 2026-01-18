Inter Arsenal conferenza Chivu | a che ora e programma della vigilia

La UEFA ha reso noto il programma della vigilia di Inter-Arsenal, partita valida per la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. La conferenza di Chivu si terrà in vista dell'incontro, programmato per martedì 20 gennaio alle ore 21 allo stadio San Siro. Ecco le informazioni principali sul programma e gli orari di approfondimento prima della sfida.

Inter Arsenal conferenza Chivu. La UEFA ha ufficializzato il programma della vigilia di Inter-Arsenal, gara valida per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League e in programma martedì 20 gennaio alle ore 21 a San Siro. Per quanto riguarda l’Inter, Cristian Chivu e un calciatore nerazzurro incontreranno i media lunedì 19 gennaio alle ore 14 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. L’allenamento della squadra è invece fissato nella stessa mattinata alle 11.30. Inter-Arsenal: il programma completo. Questo, nel dettaglio, il programma completo delle attività di vigilia delle due squadre per lunedì: L’Arsenal si allenerà alle 11:00 ora locale (12:00 in Italia) al Sobha Realty Training Centre di London Colney. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

