Inter Arsenal arbitro | fischietto portoghese a San Siro

L’arbitro della partita tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, sarà João Pinheiro, fischietto portoghese. L’incontro si terrà martedì alle 21 allo stadio San Siro. La sua designazione si inserisce nel contesto delle sfide europee di questa stagione, con un occhio alle norme e alle regole del gioco.

Inter Arsenal arbitro. Sarà il portoghese João Pinheiro l’ arbitro di Inter-Arsenal, gara valida per la settima giornata del girone unico di UEFA Champions League e in programma martedì alle 21 a San Siro. Pinheiro sarà assistito dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Al VAR opererà Tiago Martins, con lo spagnolo Carlos del Cerro Grande nel ruolo di AVAR. Quarto ufficiale João Gonçalves. Sempre martedì alle 21 si giocherà anche Copenaghen-Napoli. L’incontro sarà diretto dal bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dagli assistenti Senad Ibrišimbegovi? e Davor Beljo. Al VAR ci sarà il croato Ivan Bebek, con lo sloveno Matej Jug come AVAR. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'incontro tra Inter e Napoli si avvicina, con l'assegnazione dell'arbitro ormai definita. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà Maurizio Doveri a dirigere la partita in programma a San Siro. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, confermando la scelta e completando così il quadro organizzativo di questa importante sfida di campionato.

