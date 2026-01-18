Inter-Arsenal si avvicina a San Siro, con l’arbitro portoghese João Pinheiro chiamato a dirigere la partita. In questa occasione, è utile conoscere i precedenti tra l’arbitro e i nerazzurri, per capire meglio il contesto e le eventuali situazioni da monitorare. Di seguito, vengono riassunti i precedenti tra João Pinheiro e la squadra interista, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sua gestione delle partite passate.

Inter News 24 Inter Arsenal, il fischietto di Vila Nova de Famalicão arbitrerà la sfida cruciale per la qualificazione nerazzurra: i precedenti. Sarà Joao Pinheiro a dirigere la sfida tra Inter e Arsenal, in programma martedì sera a San Siro per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Il fischietto portoghese, internazionale dal 2016, è una conoscenza già nota alle squadre italiane in questa edizione del torneo, avendo diretto lo scorso 4 novembre la sfida tra Napoli e Eintracht Francoforte, terminata con un pareggio a reti bianche. Per i nerazzurri, la designazione di Pinheiro evoca ricordi positivi: il precedente risale al 26 novembre 2024, quando la squadra allora guidata da Simone Inzaghi riuscì a battere l’ RB Lipsia per 1-0. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal, a San Siro fischia il portoghese Joao Pinheiro: ecco tutti i precedenti con i nerazzurri

Inter Arsenal arbitro: fischietto portoghese a San Siro

L’arbitro della partita tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, sarà João Pinheiro, fischietto portoghese. L’incontro si terrà martedì alle 21 allo stadio San Siro. La sua designazione si inserisce nel contesto delle sfide europee di questa stagione, con un occhio alle norme e alle regole del gioco.

Leggi anche: Precedenti Inter Liverpool, fortino San Siro per i nerazzurri: ma l’ultima volta contro i Reds…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

#InterArsenal in vista: le attività di vigilia Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre x.com

Molto più importante #Udinese-#Inter di #Inter-#Arsenal - facebook.com facebook