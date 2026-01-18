Intelligenza artificiale l’indagine Cna | È usata da oltre un’azienda su tre

Secondo un’indagine Cna, oltre un’azienda su tre utilizza l’intelligenza artificiale. Le piccole e medie imprese non la vedono come una minaccia, ma come un’opportunità per migliorare la competitività, ottimizzare i processi e risparmiare risorse. Questa tecnologia rappresenta un supporto concreto nel contesto aziendale, favorendo innovazione e efficienza senza creare timori di perdita di controllo.

"Non è una minaccia". L’intelligenza artificiale non fa paura alle piccole e medie imprese. Al contrario, è un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. Questo il risultato dell’indagine promossa dall’Area studi e ricerche della Cna nazionale su oltre 2.500 imprese rappresentative del tessuto produttivo. Il 35,6% del campione dichiara di impiegare l’ia, il 16,4% un solo strumento e il 19,2% almeno due delle principali tecnologie dell’intelligenza artificiale. Nell’analoga indagine condotta 18 mesi fa (limitata al settore manifatturiero) soltanto il 5,2% aveva iniziato a impiegare l’ia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale, l’indagine Cna: "È usata da oltre un’azienda su tre" Leggi anche: Indagine Cna sull’intelligenza artificiale Leggi anche: Intelligenza artificiale, indagine antitrust su Google: nel mirino Ue i contenuti editoriali utilizzati da AI Overviews La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Indagine Cna sull’intelligenza artificiale - Mascagni Cna: nelle piccole imprese accelera l’impiego dell’AI; il 35% già la utilizza per snellire l’attività, liberare tempo, alleggerire la routine, ridurre gli errori ... msn.com

Indagine Cna: nelle piccole imprese accelera l’impiego dell’AI, il 35% già la utilizza - Al contrario è un prezioso strumento per aumentare la competitività, ... lopinionista.it

Intelligenza artificiale, il35,6% di micro e piccole imprese la utilizza - Per micro e piccole imprese l'intelligenza artificiale non è una minaccia. msn.com

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook

L’avevano battezzata Ai quando l’intelligenza artificiale ne sapeva assai meno di lei. La cucciola di scimpanzé era arrivata nel Centro per le origini evolutive del comportamento umano dell’Università di Kyoto nel 1977, dalla foresta della Guinea in cui era stat x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.