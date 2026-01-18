Intelligenza artificiale l’indagine Cna | È usata da oltre un’azienda su tre

Secondo un’indagine Cna, oltre un’azienda su tre utilizza l’intelligenza artificiale. Le piccole e medie imprese non la vedono come una minaccia, ma come un’opportunità per migliorare la competitività, ottimizzare i processi e risparmiare risorse. Questa tecnologia rappresenta un supporto concreto nel contesto aziendale, favorendo innovazione e efficienza senza creare timori di perdita di controllo.

"Non è una minaccia". L’intelligenza artificiale non fa paura alle piccole e medie imprese. Al contrario, è un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. Questo il risultato dell’indagine promossa dall’Area studi e ricerche della Cna nazionale su oltre 2.500 imprese rappresentative del tessuto produttivo. Il 35,6% del campione dichiara di impiegare l’ia, il 16,4% un solo strumento e il 19,2% almeno due delle principali tecnologie dell’intelligenza artificiale. Nell’analoga indagine condotta 18 mesi fa (limitata al settore manifatturiero) soltanto il 5,2% aveva iniziato a impiegare l’ia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

