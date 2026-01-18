Infortunati Napoli | l’esito degli esami di Rrahmani e Politano Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus

Infortunati Napoli: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni attuali influenzeranno le scelte in vista delle prossime sfide contro Copenaghen e Juventus. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il club si concentra sulla gestione degli infortuni per garantire la migliore disponibilità possibile.

La gioia per i tre punti conquistati contro il Sassuolo è durata pochissimo in casa Napoli. Il successo di campionato è stato immediatamente oscurato da un bollettino medico che ha fatto scattare l’allarme rosso a Castel Volturno. L’emergenza infortuni torna a colpire la rosa partenopea nel momento più delicato e fitto della stagione, privando lo staff tecnico di due pedine fondamentali per gli equilibri tattici della squadra. A finire ko sono stati Amir Rrahmani e Matteo Politano. Il difensore centrale kosovaro e l’esterno d’attacco romano si sono fermati per noie muscolari. Secondo le indiscrezioni raccolte e riportate dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, gli esami strumentali preliminari non lasciano spazio a dubbi: per entrambi si tratta di un problema muscolare al flessore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Napoli, grottesca la comunicazione sugli infortunati. Non si sa nulla e Conte fa il sarcastico coi medici Non vi è un calendario di previsione dei rientri, giocatori che vengono annunciati convocabili e rispariscono. Che vuole fare il Napoli sul mercato invernale - facebook.com facebook