Influ Day centinaia di vaccini somministrati tra piazza Castelnuovo e lo stadio

Influ Day, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, ha portato i servizi di vaccinazione direttamente nei luoghi simbolo della città, come piazza Castelnuovo e lo stadio Barbera. In questi giorni, centinaia di cittadini hanno potuto ricevere le immunizzazioni in un contesto accessibile e informativo, contribuendo alla promozione della prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

