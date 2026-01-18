Influ Day centinaia di vaccini somministrati tra piazza Castelnuovo e lo stadio
Influ Day, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, ha portato i servizi di vaccinazione direttamente nei luoghi simbolo della città, come piazza Castelnuovo e lo stadio Barbera. In questi giorni, centinaia di cittadini hanno potuto ricevere le immunizzazioni in un contesto accessibile e informativo, contribuendo alla promozione della prevenzione e alla tutela della salute pubblica.
La prevenzione esce dagli ambulatori e incontra i cittadini nei luoghi simbolo della città. È positivo il bilancio dell’Influ day promosso dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, che tra sabato e domenica in piazza Castelnuovo e oggi allo stadio Barbera, ha consentito di effettuare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Influ day al Politeama, somministrati vaccini all'interno dell'Expo della Maratona
Leggi anche: Maratona in carrozzina, chiusure alle auto e divieti di sosta in via Libertà tra piazza Mordini e piazza Castelnuovo
Asp di Palermo, doppio Influ-Day tra piazza Castelnuovo e stadio Barbera - Centinaia di adesioni nel cuore della città e domani si replica in occasione della partita di Serie B Palermo–Spezia. - insanitas.it/sicilia/asp-e-… x.com
Il mio commento al bollettino dell'influenza: conferme e interessanti novità. Un punto fermo basato SUI NUMERI UFFICIALI in mezzo alle centinaia di scemenze che leggete nella rete. Su Substack, link nel primo commento. Il contenuto è accessibile su Substa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.