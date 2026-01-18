Influ Day centinaia di vaccini somministrati tra piazza Castelnuovo e lo stadio

Da palermotoday.it 18 gen 2026

Influ Day, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, ha portato i servizi di vaccinazione direttamente nei luoghi simbolo della città, come piazza Castelnuovo e lo stadio Barbera. In questi giorni, centinaia di cittadini hanno potuto ricevere le immunizzazioni in un contesto accessibile e informativo, contribuendo alla promozione della prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

La prevenzione esce dagli ambulatori e incontra i cittadini nei luoghi simbolo della città. È positivo il bilancio dell’Influ day promosso dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, che tra sabato e domenica in piazza Castelnuovo e oggi allo stadio Barbera, ha consentito di effettuare. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

