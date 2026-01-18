Indotto ex Ilva in ginocchio | licenziamenti e altra ?cassa?

L’indotto dell’ex Ilva affronta una fase difficile, con 274 licenziamenti tra Pitrelli e Semat Sud annunciati e confermati. La situazione evidenzia le tensioni e le incertezze che coinvolgono le aziende e i lavoratori della zona, sollevando interrogativi sulle eventuali misure di sostegno o cassa integrazione previste per affrontare questa crisi. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere le future strategie di tutela occupazionale.

L'indotto dell'ex Ilva è di nuovo nel vortice. Alle crisi annunciate il mese scorso e ora confermate - si tratta dei 274 licenziamenti tra Pitrelli e Semat Sud -, si aggiungono i contraccolpi provocati dalla fermata, che avverrà nella prossima settimana, di tre batterie della cokeria del siderurgico, la 7, la 8 e la 12, per lavori di manutenzione. La Semat Engineering, che si occupa di siderurgia, infrastrutture, energia ed edilizia civile, ha comunicato ai sindacati metalmeccanici che da mercoledì prossimo, in conseguenza della fermata delle batterie, metterà in cassa integrazione 120 persone su un organico che ne conta 240.

