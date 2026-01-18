Indonesia trovato il probabile relitto dell' aereo passeggeri scomparso

In Indonesia, sono stati individuati presumibilmente i resti dell’aereo passeggeri scomparso sabato scorso, con 11 persone a bordo, vicino a una zona montuosa dell’isola di Sulawesi. La scoperta rappresenta un passo importante nelle operazioni di ricerca e soccorso, anche se le verifiche ufficiali sono ancora in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle famiglie dei passeggeri coinvolti.

In Indonesia sono stati ritrovati quelli che si ritiene siano i resti dell’aereo passeggeri che era scomparso sabato, con 11 persone a bordo, mentre si avvicinava a una zona montuosa dell’isola di Sulawesi. Il turboelica ATR 42-500 era partito da Yogyakarta, sull’isola principale di Giava, ed era diretto a Makassar, capoluogo della provincia del Sulawesi Meridionale, quando è scomparso dai radar. A bordo dell’aereo, operato dalla compagnia Indonesia Air Transport, c’erano otto membri dell’equipaggio e tre passeggeri del Ministero degli Affari Marittimi e della Pesca, che partecipavano a una missione aerea di sorveglianza marittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

