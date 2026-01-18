Incrocia i poliziotti in via Pirandello e li sfida insultandoli e deridendoli | 25enne denunciato
Un uomo di 25 anni è stato denunciato dopo aver incrociato alcuni poliziotti in via Pirandello e averli provocati con insulti e derisioni. L'episodio evidenzia un comportamento di sfida nei confronti delle forze dell'ordine, che hanno reagito prontamente alle provocazioni. L'intervento ha portato alla denuncia dell’individuo, nel rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico.
Incrocia i poliziotti, impegnati nell'ordinario servizio di ordine pubblico, e subito, con atteggiamento di sfida, inizia a insultarli e a deriderli. Il tunisino venticinquenne, volto noto alle forze dell'ordine, viene fermato e portato in Questura dove gli agenti accertano che non avrebbe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
