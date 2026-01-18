Incontro tra i due litiganti scatta la tregua In settimana vertice sul nuovo assessore

Dopo settimane di tensioni, si è svolto un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e il segretario metropolitano del Pd, Alessandro Capelli, accompagnato dalla segretaria regionale Silvia Roggiani. L’obiettivo è stato chiarire le recenti divergenze sulla politica per Milano e avviare un percorso di dialogo, segnando un passo verso una possibile tregua politica. La discussione ha aperto la strada a un approfondimento sulla nomina del nuovo assessore.

Se non è la pace, almeno è una tregua. Dopo giornate ad alta tensione sul sì o no alla discontinuità nella futura politica per Milano, ieri il sindaco Giuseppe Sala e il segretario metropolitano del Pd Alessandro Capelli, affiancato dalla segretaria regionale dei dem Silvia Roggiani, si sono incontrati per un chiarimento sulle ultime polemiche che li hanno visti protagonisti uno contro l'altro. Al termine dell'incontro, Capelli, che in un'intervista dei giorni scorsi ha fatto capire che per il capoluogo lombardo servono risposte nuove per problemi nuovi in vista delle elezioni comunali del 2027, fa sapere: "Abbiamo parlato a lungo, in modo molto sincero e molto sereno.

