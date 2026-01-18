inclusione scolastica un nuovo modello

L'inclusione scolastica rappresenta un elemento fondamentale per garantire pari opportunità a tutti gli studenti. Recentemente, è stato proposto un nuovo modello volto a rinnovare le politiche di integrazione degli alunni con disabilità. Questo approccio mira a favorire un ambiente scolastico più aperto e adeguato alle esigenze di ogni studente, promuovendo una maggiore partecipazione e un percorso educativo più equo.

Un tentativo di cambio di passo nelle politiche per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La Giunta del Circondario ha tracciato le linee di indirizzo per il futuro del progetto ‘Un nuovo modello di intervento per l’assistenza degli alunni con disabilità’, definito dai sindaci del territorio "un passo cruciale verso l’innovazione e il miglioramento delle politiche di inclusione scolastica". Il progetto, gestito dal Comune di Imola come ente capofila e inserito nelle Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (Atuss) legate ai Fondi europei 2021-2027, è stato accompagnato da una "analisi accurata sul sistema attuale di funzionamento" dei servizi di assistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

