Incivili in azione a Salerno | rifiuti e tv abbandonati nel sottopasso di Torrione

Nel sottopasso tra via Torrione e via Petrone a Salerno si registra una nuova presenza di rifiuti abbandonati, tra cui anche una televisione dismessa. La situazione di degrado evidenzia ancora una volta l’incuria di alcune aree pubbliche della città, suscitando preoccupazione tra i cittadini. È importante sensibilizzare sulla necessità di mantenere puliti gli spazi condivisi e promuovere comportamenti civili.

L'auspicio è che vi siano maggiori controlli da parte dei vigili e magari l'installazione anche di una telecamera per incastrare chi non rispetta l'ambiente Ancora degrado nel sottopasso pedonale tra via Torrione e via Petrone a Salerno. I cittadini segnalano alla nostra redazione la presenza, nuovamente, di rifiuti e persino di una televisione abbandonato. L'appello dei residenti è rivolto agli addetti alla raccolta affinchè provvedano a ripulire la zona che, ancora una volta, è stata sporcata dai soliti incivili. L'auspicio è che vi siano maggiori controlli da parte dei vigili e magari l'installazione anche di una telecamera per incastrare chi non rispetta l'ambiente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

