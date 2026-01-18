Incidente sulla circumvallazione muore Rocco D' Alterio

Un incidente sulla circumvallazione esterna di Mugnano di Napoli si è verificato ieri mattina, coinvolgendo Rocco D'Alterio, 36 anni. Mentre era alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. L’evento ha avuto conseguenze tragiche, con la morte del conducente.

Grave incidente stradale ieri mattina sulla circumvallazione esterna. Il 36enne Rocco D'Alterio mentre percorreva la strada a scorrimento veloce per cause da accertare ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto, andando a sbattere contro un muro all'altezza di Mugnano di Napoli. Per l'uomo.

