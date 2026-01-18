Incidente su via Casilina la vittima è l'allenatore di calcio e dipendente Ama Umberto D'Epifanio

Un incidente avvenuto ieri mattina su via Casilina ha causato la morte di Umberto D’Epifanio, 61enne allenatore di calcio e dipendente Ama. Nell’incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 19 anni. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

Si chiamava Umberto D'Epifanio il 61enne morto ieri mattina in un incidente su via Casilina. Nell'impatto è rimasto ferito anche un 19enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Umberto D'Epifanio, chi era il mister del calcio giovanile morto in un incidente sulla Casilina

Umberto D'Epifanio era un allenatore di calcio giovanile noto nel suo settore. È deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla via Casilina. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello sport giovanile, dove aveva dedicato la sua esperienza e passione. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi, giovani calciatori e familiari.

Via Casilina, ancora sangue sull’asfalto: chi era Umberto D’Epifanio, morto a 61 anni in uno scontro tra tre auto

Nella notte di sabato, via Casilina è stata teatro di un grave incidente che ha causato la morte di Umberto D’Epifanio, 61 anni, residente a Finocchio. L’incidente, avvenuto poco prima delle 5, coinvolgeva tre veicoli. Tali eventi evidenziano ancora una volta la delicatezza delle strade di Roma e l’importanza di un’attenzione costante alla sicurezza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Umberto D'Epifanio, chi era il mister del calcio giovanile morto in un incidente sulla Casilina ift.tt/jE7wVAP x.com

l’incidente è avvenuto attorno alle 7.30 coinvolgendo almeno due veicoli. Code chilometriche e deviazioni obbligatorie sulla via Casilina per alleggerire la viabilità; sul posto la Polizia Stradale, due ambulanze e il personale di Autostrade per l'Italia - facebook.com facebook