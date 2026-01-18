Incidente su via Casilina la vittima è l'allenatore di calcio e dipendente Ama Umberto D'Epifanio

Un incidente avvenuto ieri mattina su via Casilina ha causato la morte di Umberto D’Epifanio, 61enne allenatore di calcio e dipendente Ama. Nell’incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 19 anni. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

Si chiamava Umberto D'Epifanio il 61enne morto ieri mattina in un incidente su via Casilina. Nell'impatto è rimasto ferito anche un 19enne.

Umberto D'Epifanio, chi era il mister del calcio giovanile morto in un incidente sulla Casilina
Umberto D'Epifanio era un allenatore di calcio giovanile noto nel suo settore. È deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla via Casilina. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello sport giovanile, dove aveva dedicato la sua esperienza e passione. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi, giovani calciatori e familiari.

Via Casilina, ancora sangue sull’asfalto: chi era Umberto D’Epifanio, morto a 61 anni in uno scontro tra tre auto
Nella notte di sabato, via Casilina è stata teatro di un grave incidente che ha causato la morte di Umberto D’Epifanio, 61 anni, residente a Finocchio. L’incidente, avvenuto poco prima delle 5, coinvolgeva tre veicoli. Tali eventi evidenziano ancora una volta la delicatezza delle strade di Roma e l’importanza di un’attenzione costante alla sicurezza.

