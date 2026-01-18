Incidente stradale autonomo in strada di Morgnano | soccorso un anziano

Nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, a Morgnano, frazione di Terni, si è verificato un incidente autonomo. Un anziano alla guida di una Panda è uscito dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. L’episodio si è svolto in una zona periferica, senza coinvolgimento di altri veicoli o persone. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Nel pomeriggio a Collescipoli, Terni, si è verificato un incidente stradale con un veicolo autonomo coinvolto. Un anziano conducente è finito fuori strada senza altri mezzi coinvolti. L'evento ha suscitato attenzione tra gli abitanti e le autorità locali, che hanno prontamente intervenuto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

