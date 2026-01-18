Incidente stradale a via Toledo feriti due ragazzi in scooter

Nella tarda giornata di ieri, via Toledo è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto due ragazzi in scooter. L’incidente, avvenuto a breve distanza da piazza Dante, è stato segnalato tramite un post del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso anche una foto dell’accaduto. Al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni dei feriti.

Incidente stradale ieri nel tardo pomeriggio sera a via Toledo, a poche centinaia di metri da piazza Dante, come riportato da un post del deputato Francesco Emilio Borrelli, corredato da una foto. Due ragazzi che percorrevano la strada in scooter sono caduti sull'asfalto dopo aver impattato.

