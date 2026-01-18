Incidente mortale ad Altamura | auto finisce fuori strada perde la vita un ragazzo

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, sulla provinciale 41 di Altamura, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'auto uscita fuori strada. Purtroppo, l’incidente ha causato il decesso di un giovane. Le autorità sono intervenute sul luogo per le indagini e i soccorsi. Restano da chiarire le cause che hanno portato all’incidente, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Terribile incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, sulla provinciale 41, nel territorio di Altamura. Un ragazzo ha perso la vita e altre quattro sono rimasti feriti.L'auto fuori strada e i soccorsiPer cause in corso di accertamento, un'auto, con a bordo cinque. 🔗 Leggi su Baritoday.it Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: auto fuori strada, morto un ragazzo

Questa mattina sulla provinciale Laterza-Altamura si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane. L'incidente ha coinvolto un SUV con cinque persone a bordo, tutte di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

