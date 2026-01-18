Incidente con i fuochi d' artificio a Corchiano | artificiere in terapia intensiva area sotto sequestro

Durante i festeggiamenti di sant'Antonio Abate a Corchiano si è verificato un incidente con i fuochi d'artificio, che ha coinvolto un artificiere rimasto ferito. Attualmente, l'uomo si trova in terapia intensiva post-operatoria. L'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Durante le celebrazioni di sant'Antonio ad Corchiano, un uomo è rimasto ferito a causa di un fuoco d'artificio, che gli ha causato una ferita alla gamba. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio e ha richiesto il suo immediato trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma si tratta di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti alla festa.

Marsciano, sequestro di oltre 33mila fuochi d’artificio

Durante un’ispezione a Marsciano, la guardia di finanza di Todi ha sequestrato oltre 33.000 fuochi d’artificio conservati in un magazzino adiacente a un negozio gestito da cittadini di origine cinese. L’operazione ha evidenziato il mancato rispetto delle norme di sicurezza, sollevando questioni sulla corretta gestione di materiale pirotecnico. Il sequestro si inserisce in un’azione di controllo delle autorità per garantire la sicurezza pubblica.

Un incidente causato da un fuoco d'artificio ha portato un bambino di 9 anni in ospedale a Torino. Il piccolo, ferito nel pomeriggio di sabato 3 gennaio, è stato inizialmente soccorso al San Giovanni Bosco con usti