Incidente ad Altamura auto con cinque ragazzi fuori strada | due le vittime morti fratello e sorella

Diventano due le vittime del drammatico incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza. Dopo il ragazzo di 21 anni, morto sul colpo, è deceduta anche la giovane di 25 anni, ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Auto con cinque ragazzi fuori strada ad Altamura: due le vittime, morti fratello e sorella

Suv fuori strada tra Altamura e Laterza, salgono a due le vittime: erano fratello e sorella. Il sindaco: "Grande dolore"

