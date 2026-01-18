Un’inchiesta di Report segnala presunti collegamenti tra Vannacci e la massoneria, oltre alla creazione di nuove fondazioni, come la Xa, senza il coinvolgimento di Matteo Salvini. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sui rapporti tra politica, associazioni e strutture segrete. La notizia invita a un’analisi accurata dei legami e delle implicazioni di queste relazioni nel contesto politico italiano.

Niente soldi al partito, nuove fondazioni create all’insaputa di Matteo Salvini e, soprattutto, legami con la massoneria. Con una nuova inchiesta Report punta i riflettori sull'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci e sulle «sue iniziative parallele». «Mai avuto a che fare» con i massoni, è la replica del generale che accusa la trasmissione Rai di essere «faziosa e pretestuosa». Il suo, dice, è un profilo «irreprensibile» e «37 anni di carriera" starebbero lì a dimostrarlo. Guardi la puntata «prima di giudicarci», controargomenta Sigfrido Ranucci. Che Vannacci abbia dato vita all’associazione Mondo al Contrario si sa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inchiesta di Report su Vannacci: "Ha legami con la massoneria". Spunta la Xa, nuova fondazione all'insaputa di Salvini

Vannacci e la nuova inchiesta di Report: una fondazione segreta con la moglie all’insaputa di Salvini e zero euro alla Lega

Una recente inchiesta di Report approfondisce la figura di Vannacci, evidenziando la nascita di una fondazione segreta chiamata

Il M5S all’attacco di Cerno: ha “osato” fare un’inchiesta su Report. La replica: «Per fortuna qui non c’è TeleMaduro»

Il M5S interviene sulla recente inchiesta di Tommaso Cerno su Report, sollevando critiche sulla libertà di stampa. La senatrice Dolores Bevilacqua, membro della Commissione di Vigilanza, ha risposto alle accuse, sottolineando l’indipendenza del programma e la differenza rispetto a sistemi di controllo meno trasparenti. La discussione evidenzia come il dibattito sulla libertà di informazione rimanga centrale nel contesto politico italiano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Con una nuova inchiesta, Report punta i riflettori sull'europarlamentare e vicesegretario leghista Roberto Vannacci e sulle "sue iniziative parallele". #ANSA - facebook.com facebook

La nuova associazione, il centro studi e il direttore massone. L’inchiesta di Report su Vannacci x.com