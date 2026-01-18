Incendio frana allagamento | esercitazione a Laterina Pergine

Nella giornata di domenica 18 gennaio, si è svolta a Laterina Pergine un’esercitazione di protezione civile organizzata dall’associazione di volontariato “La Racchetta” sezione di Laterina. L’evento ha simulato interventi in caso di incendio, frana e allagamento, puntando a rafforzare la preparazione e la collaborazione tra i volontari e le istituzioni locali.

