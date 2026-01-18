Incendio ad un tetto nel bolognese intervengono anche i vigili del fuoco di San Felice e Finale Emilia

Questa mattina a Crevalcore, in via Casoni, si è verificato un incendio che ha interessato un tetto in legno ventilato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Felice e Finale Emilia, intervenuti per contenere e spegnere le fiamme. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di garantire la sicurezza dell’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sono intervenuti in supporto anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Felice e Finale Emilia per domare l'incendio ad un tetto ventilato in legno propagatosi nelle prime ore di questa mattina in via Casoni a Crevalcore (Bologna). Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili.🔗 Leggi su Modenatoday.it Incendio ad un tetto nel bolognese, intervengono anche i vigili del fuoco di San Felice e Finale Emilia

Nelle prime ore di questa mattina, un incendio ha interessato un tetto ventilato in legno in via Casoni a Crevalcore, Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Felice e Finale Emilia, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, e non si segnalano feriti o altre conseguenze significative. Leggi anche: Incendio in via Forze Armate, a fuoco il tetto di un palazzo: l’intervento dei vigili del fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tetto in fiamme ad Avegno - Questa notte attorno alle 2:30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo sono stati chiamati ad intervenire ad Avegno per l'incendio del tetto di una abitazione. radioaldebaran.it

#venariareale Incendio tetto di un palazzina in corso Salvemini - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.