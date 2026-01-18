Rho (Milano) – Nella città che durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio accoglierà le gare di speed skating e partite di hockey negli impianti di Fiera Milano Rho, è stata inaugurata nelle sale di Villa Burba la mostra "Emozione dei giochi - Culture Through Sport". Immagini fotografiche e video originali selezionati in esclusiva dalla library del Cio – Comitato Internazionale Olimpico per promuovere i valori universali dello sport e il patrimonio culturale olimpico, in due sezioni: Spirito Olimpico, con le immagini più significative dei Giochi Olimpici Estivi e Invernali capaci di cogliere momenti di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà e Paralympic emotions, con le immagini più emozionanti delle ultime edizioni dei Giochi Paralimpici, un tributo all’impegno e alla resilienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata a Villa Burba la mostra "Emozioni dei Giochi"

Villa "Cento Pini ": inaugurata la nuova area giochi e fitness all'aperto

È stata inaugurata la nuova area giochi e fitness all'aperto di Villa

Leggi anche: Divertirsi nella villa comunale in sicurezza: inaugurata la nuova area giochi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

A Villa Bertelli arriva “La fedeltà al vero”, di Renato Santini La Versilia più vera è la protagonista assoluta delle opere del pittore viareggino deceduto nel 1995, a cui è stata dedicata la mostra "La fedeltà al vero", inaugurata a Villa Bertelli alla presenza della cu - facebook.com facebook