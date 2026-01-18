In vetta è lotta per il terzo posto Oggi la Castelfrettese a Fano

Oggi si disputa la sfida tra Castelfrettese e Fano, in un incontro che potrebbe influenzare la corsa alle posizioni di vertice. La Montemarcianese, grazie alla seconda vittoria consecutiva, si avvicina al podio, ora distante un solo punto dopo il successo di San Costanzo contro la Nuova Real Metauro. Un fine settimana importante per la classifica del campionato.

La Montemarcianese conquista la seconda vittoria di fila e si avvicina al podio, distante ora solo un punto visto il ko della Nuova Real Metauro sul campo del San Costanzo. In pareggio si chiudono le altre tre sfide che hanno visto protagoniste ieri le formazioni anconetane. Oggi il turno si completa con tre partite. La Castelfrettese sale a Fano, una sfida ostica per i biancorossi che cercano di uscire da un periodo avaro di soddisfazioni. In campo anche la capolista Lunano a Gabicce. Promozione (girone A), 18esima giornata Oggi (ore 15): Alma Fano-Castelfrettese, Gabicce Gradara-Lunano, Pergolese-Tavullia Valfoglia (ore 14:30). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

