In ricordo dell’eroe Armando Sepe La messa dedicata al carabiniere

Alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo ha avuto luogo la celebrazione in memoria del Brigadiere Armando Sepe, deceduto nel corso di una operazione di Comando provinciale carabinieri di Ferrara. La Santa Messa è stata officiata da Don Luca Giuliani, Cappellano Militare della Legione Carabinieri "Emilia Romagna". Dopo la cerimonia religiosa, le autorità si sono rechate presso la Fontana Monumentale ai Caduti, sita in Piazza della Libertà, ove hanno deposto una corona d'alloro in onore del Brigadiere Sepe e di tutti i caduti. Per quel gesto, il Brigadiere Armando Sepe fu insignito della Medaglia d'Argento al Valor Civile alla Memoria con la seguente motivazione "Consapevole di dover affrontare un pericoloso criminale, che si era rifugiato nella propria abitazione, dopo aver ucciso un proprio congiunto ed averne feriti altri due, con esemplare coraggio e generoso altruismo, faceva arrestare a prudente distanza il dipendente che lo accompagnava proseguendo da solo.

