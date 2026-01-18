Il Crystal Palace sta attraversando un momento difficile, segnato da un rapido declino dopo la stagione più significativa della sua storia. Tra cessioni di giocatori importanti e addii annunciati, il club sembra subire le conseguenze di un ambiente competitivo sempre più complesso. Secondo il Times, il presunto fair play finanziario in Premier League appare più come uno strumento di tutela per i club più potenti, piuttosto che una reale garanzia di equilibrio.

Il Crystal Palace vive un crollo improvviso dopo la stagione più gloriosa della sua storia, tra cessioni eccellenti e addii annunciati. La crescita “organica” si rivela un’illusione, schiacciata da regole finanziarie che proteggono lo status quo. Un club sano e ben gestito è costretto a smantellarsi proprio nel momento del salto di qualità. Il futuro viene sacrificato in nome di un’idea di sostenibilità che penalizza chi prova ad avvicinarsi all’élite. Ne scrive il Times. Dopo un’altra sconfitta a Sunderland, Glasner si è scagliato contro il club. Non sapeva della cessione di Guéhi fino al giorno prima della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Premier il presunto fair play finanziario è solo un modo per tutelate i club potenti. Anche il Crystal Palace sta crollando (Times)

Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario: cosa rischia il club bianconero

A ottobre 2025, la Juventus ha annunciato che i suoi bilanci sono stati sottoposti a verifica da parte della Uefa per il rispetto delle norme sul Fair Play finanziario. La questione riguarda eventuali irregolarità nelle pratiche di gestione economica del club. La situazione è in fase di valutazione e potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità futura della società.

