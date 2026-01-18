In Piazza del Popolo la benedizione degli animali tanti partecipanti con l' associazione Sar Team

Da ravennatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piazza del Popolo, nonostante il maltempo, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali organizzata dall’associazione Sar Team Faenza, con il patrocinio del Comune. Numerosi partecipanti hanno preso parte all’evento, contribuendo a mantenere viva questa consueta occasione di incontro e rispetto per gli animali. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle manifestazioni cittadine, sottolineando l’importanza del rapporto tra persone e animali.

Nonostante le condizioni meteo avverse, Piazza del Popolo si è riempita per la benedizione degli animali, iniziativa organizzata dall’associazione Sar Team Faenza e patrocinata dal Comune. L’edizione 2026 della tradizionale benedizione degli animali è stata un successo, segnata da una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sant'Antonio Abate in piazza con la benedizione degli animali e i tradizionali panini

Leggi anche: Tradizione Torna la festa di S. Antonio Abate. Benedizione degli animali e tanti eventi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sant'Antonio Abate in piazza con la benedizione degli animali e i tradizionali panini; La benedizione degli animali in Piazza del Popolo a Faenza; Domenica 18 gennaio in Piazza Duomo la tradizionale benedizione degli animali; Sant’Antonio Abate, sabato 17 gennaio in Piazza del Popolo a Faenza la tradizionale benedizione degli animali.

piazza popolo benedizione animaliLa benedizione degli animali in Piazza del Popolo a Faenza - Nel pomeriggio, le unità cinofile del Sar Team hanno effettuato alcune dimostrazioni delle attività ... ravennawebtv.it

piazza popolo benedizione animaliFaenza celebra sant’Antonio Abate con la benedizione degli animali in piazza del Popolo - In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, la città di Faenza si prepara a vivere un pomeriggio di condivisione e tradizione nel cuore del centro storico. ravennawebtv.it

piazza popolo benedizione animaliSant’Antonio Abate, in Piazza del Popolo a Faenza la tradizionale benedizione degli animali - Torna a Faenza la celebrazione di Sant’Antonio Abate, ricorrenza tradizionalmente legata alla protezione degli animali. ravennanotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.