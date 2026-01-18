In Piazza del Popolo la benedizione degli animali tanti partecipanti con l' associazione Sar Team

A Piazza del Popolo, nonostante il maltempo, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali organizzata dall’associazione Sar Team Faenza, con il patrocinio del Comune. Numerosi partecipanti hanno preso parte all’evento, contribuendo a mantenere viva questa consueta occasione di incontro e rispetto per gli animali. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle manifestazioni cittadine, sottolineando l’importanza del rapporto tra persone e animali.

Nonostante le condizioni meteo avverse, Piazza del Popolo si è riempita per la benedizione degli animali, iniziativa organizzata dall’associazione Sar Team Faenza e patrocinata dal Comune. L’edizione 2026 della tradizionale benedizione degli animali è stata un successo, segnata da una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Sant'Antonio Abate in piazza con la benedizione degli animali e i tradizionali panini Leggi anche: Tradizione Torna la festa di S. Antonio Abate. Benedizione degli animali e tanti eventi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sant'Antonio Abate in piazza con la benedizione degli animali e i tradizionali panini; La benedizione degli animali in Piazza del Popolo a Faenza; Domenica 18 gennaio in Piazza Duomo la tradizionale benedizione degli animali; Sant’Antonio Abate, sabato 17 gennaio in Piazza del Popolo a Faenza la tradizionale benedizione degli animali. La benedizione degli animali in Piazza del Popolo a Faenza - Nel pomeriggio, le unità cinofile del Sar Team hanno effettuato alcune dimostrazioni delle attività ... ravennawebtv.it

Faenza celebra sant’Antonio Abate con la benedizione degli animali in piazza del Popolo - In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, la città di Faenza si prepara a vivere un pomeriggio di condivisione e tradizione nel cuore del centro storico. ravennawebtv.it

Sant’Antonio Abate, in Piazza del Popolo a Faenza la tradizionale benedizione degli animali - Torna a Faenza la celebrazione di Sant’Antonio Abate, ricorrenza tradizionalmente legata alla protezione degli animali. ravennanotizie.it

Questa sera ero in piazza a Ravenna in sostegno del popolo Iraniano e ci tengo affinchè si faccia chiarezza sull'astensione del MoVimento 5 Stelle sulla mozione per l'Iran a Roma, perché girano troppe fake news. Il MoVimento 5 Stelle è sempre stato al fianc - facebook.com facebook

Piazza del Popolo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.