In Lombardia rispunta la neve | dove e quando? Fino a metà settimana ancora maltempo Ma poi forse cambia tutto

In Lombardia torna la neve, portando ancora maltempo fino a metà settimana. Le previsioni indicano un possibile miglioramento nei giorni successivi, ma i dettagli sono ancora incerti. Per chi pianifica attività all'aperto, è importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici. Questa fase di instabilità interessa principalmente le zone montane e le aree vicine, con conseguenze limitate nelle zone più pianeggianti.

Milano, 18 gennaio 2026 – Chi sperava in un fine settimana di tempo clemente è destinato a restare a bocca asciutta. Nella giornata odierna è in arrivo un nuova fase di maltempo con nevicate a quote via via più basse. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il peggioramento delle condizioni meteo già nel corso di domenica 18 gennaio. Le prime precipitazioni sono attese sull'arco alpino centro occidentale con fiocchi a partire dagli 8001000 metri anche in Lombardia, oltre che su Valle d’Aosta e Piemonte. Varese, inverno siberiano in provincia? “Abbiamo dimenticato com’erano gli inverni del passato” Il passaggio di un ciclone mediterraneo in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia rispunta la neve: dove e quando? Fino a metà settimana ancora maltempo. Ma poi (forse) cambia tutto Leggi anche: Neve e pioggia in arrivo in Lombardia. Poi torna il sole, ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteo Leggi anche: Piogge (e neve) in Lombardia, poi cambia tutto con l'Estate di San Martino. Quando e dove, le previsioni meteo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Quando arriva la neve in Lombardia? Le previsioni meteo. Possibili imbiancate anche in pianura: ecco dove - Milano, 4 gennaio 2025 – Inizio settimana decisamente polare in Lombardia, come nel resto del Nord del Paese. ilgiorno.it

Neve, fino a mezzo metro nel Weekend, ecco dove - Confermiamo il ritorno del maltempo già in settimana, addirittura da giovedì, a ... meteogiornale.it

Freddo glaciale sull'Italia, fino a -22°C in Lombardia: le previsioni meteo - Gelo record e nevicate diffuse: le previsioni indicano freddo intenso e persistente in Lombardia con disagi, scuole chiuse e temperature ben sotto la media stagionale. notizie.it

A cura di Flavio Milani. Previsione per mercoledì 07 gennaio 2026 per la Lombardia. Nel corso della giornata di domani una saccatura, in estensione oggi dall'Europa centro-settentrionale fin verso le restanti zone occidentali del continente, inizier - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.