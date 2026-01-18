In Formula Uno come sul go-kart | il sorpasso più folle di sempre

Nel mondo della Formula Uno, ogni corsa può riservare momenti sorprendenti. L’Hungaroring, nell’estate del 1986, è testimone di uno dei sorpassi più memorabili della storia, portando le emozioni del circuito di alto livello alle sfide di un go-kart. Un episodio che rimane impresso per la sua audacia e spettacolarità, evidenziando come in F1 ogni dettaglio possa fare la differenza.

L’ Hungaroring, nell’estate del 1986, sembra una serpe d’asfalto distesa nella polvere dell’Est europeo. Un circuito stretto, nervoso, quasi ostile ai sorpassi, inaugurato da poco come simbolo di un mondo che comincia timidamente ad aprirsi. Qui, davanti a una folla mai vista prima per un Gran Premio oltre la cortina di ferro, si consuma uno dei duelli più intensi e poetici della Formula 1: Nelson Piquet contro Ayrton Senna, Brasile contro Brasile, esperienza contro furore. Senna arriva da profeta della nuova era. Al volante della sua Lotus, armata dal formidabile motore Renault turbo, è potente, leggero e scattante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

