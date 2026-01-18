In a blink of an eye - An improv show in English
Sabato 24 gennaio alle 21:00, presso Empiria in via dei Giustiniani 9R a Genova, si svolge
Sabato 24 gennaioInizio ore 21:00Empiria Via dei Giustiniani 9R, GenovaUnisciti a noi per una serata di risate spontanee e pura creatività!Blink – Connecting Improv presenta uno spettacolo dinamico, imprevedibile ed esilarante, in cui ogni scena nasce sul momento.Niente copioni, nessuna rete di sicurezza — solo divertimento ed energia allo stato puro!Ingresso + prima consumazione: €8La bevanda può essere una pinta di birra, un calice di vino o un cocktail.
