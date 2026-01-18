#iltempodioshø

Il Tempo di domenica 18 gennaio presenta una vignetta di Osho che riflette sulla responsabilità delle azioni di Donald Trump nelle recenti proteste in Iran. L’immagine invita a considerare il ruolo delle scelte politiche e le conseguenze che queste hanno su popolazioni e società, sottolineando l’importanza di un’analisi ponderata e consapevole degli eventi internazionali.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 18 gennaio. Donald Trump è responsabile delle vittime, dei danni e delle calunnie inflitte al popolo iraniano durante le recenti proteste. La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha accusato il presidente degli Stati Uniti attribuendo un ruolo diretto nella crisi interna che da fine dicembre scuote il Paese. «Riteniamo il presidente degli Stati Uniti responsabile delle vittime, dei danni e delle calunnie che sono state rivolte al popolo iraniano», ha dichiarato nel corso di un discorso pronunciato a Teheran e trasmesso dalla televisione di Stato.

