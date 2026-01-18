Il Vismara attacca ma non sfonda La Vigor porta a casa il punto

Nel match tra Vismara e Vigor Castelfidardo si registra uno 0-0 che premia la tenacia delle difese. La Vismara ha tentato di imporsi, ma senza riuscire a trovare la rete decisiva. La Vigor si è difesa con ordine, portando a casa un punto prezioso. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, con poche occasioni da rete e un risultato che rispecchia l’andamento del confronto.

VISMARA 0 VIGOR CASTELFIDARDO 0 VISMARA: Ferracuti, Righi (40' st Capomaggi), Baruffi, Del Pivo, Morani, Palazzi, Pistola (15' st Rastelletti), Letizi (25' st Montesi), Renzi (37' st Donati), Gaudenzi, Bonazzoli (50' st Violini). All. Cangini. VIGOR CASTELFIDARDO: Simeoni, Silvestri, Stacchiotti (25' st Fabiani), Camilletti, Bandanera, Mosca, Graciotti (40' st Pasqualini), Valleja, Arias, Giaccaglia (25' st Guidobaldi R.), Kurti (35' st Guidobaldi F.). All. Pirani. Arbitro: Cesca di Macerata. Finisce a reti bianche il secondo match consecutivo casalingo del Vismara, con i pesaresi che provano a sbloccarla per tutto il tempo, ma gli ospiti sono stati bravi prima a controllare gli attacchi dei padroni di casa e poi a far girare palla con alcuni veloci contropiedi.

