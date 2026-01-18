Il video della durata di 140 anni che ha ingannato milioni di utenti YouTube
Il 5 gennaio 2026 su YouTube è apparso un video che, apparentemente, dura 140 anni. Questo evento ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando discussioni, analisi e ipotesi su un possibile inganno digitale. In questa analisi, esploreremo le caratteristiche del video, le reazioni della comunità online e le implicazioni di questo fenomeno nel contesto delle tecnologie e delle fake news.
Un enigma digitale ha conquistato l’attenzione della comunità online: un video apparentemente lungo 140 anni è comparso su YouTube il 5 gennaio 2026, scatenando un’ondata di speculazioni, analisi tecniche e inevitabili teorie cospirative. Con oltre 2,8 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, questo fenomeno virale dimostra come anche nell’era dell’informazione istantanea, il fascino del mistero resti intatto. Il canale @shinywr, praticamente sconosciuto fino a pochi giorni fa, ha pubblicato un contenuto che sfida ogni logica: nella pagina di anteprima, il contatore indica una durata di 1.234. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
