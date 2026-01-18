Il video della durata di 140 anni che ha ingannato milioni di utenti YouTube

Il 5 gennaio 2026 su YouTube è apparso un video che, apparentemente, dura 140 anni. Questo evento ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando discussioni, analisi e ipotesi su un possibile inganno digitale. In questa analisi, esploreremo le caratteristiche del video, le reazioni della comunità online e le implicazioni di questo fenomeno nel contesto delle tecnologie e delle fake news.

