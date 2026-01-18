Il thriller sequel da 75 milioni di dollari di Taylor Sheridan è entrato nella Top 10 di Netflix otto anni dopo

Il thriller di Taylor Sheridan, con un budget di 75 milioni di dollari, si è aggiudicato una posizione nella Top 10 di Netflix otto anni dopo la sua uscita. Conosciuto principalmente per le sue serie televisive come Yellowstone e Landman, Sheridan ha dimostrato anche una notevole capacità nel cinema, confermando la sua versatilità e il suo impatto nel settore dell’intrattenimento.

Taylor Sheridan è oggi conosciuto soprattutto per il suo lavoro in televisione, grazie a serie di enorme successo come Yellowstone e Landman, ma il suo contributo al cinema resta altrettanto rilevante. Nel corso della carriera ha firmato sceneggiature molto apprezzate come Wind River (che ha anche diretto) e Hell or High Water, arrivato fino alla candidatura all'Oscar come Miglior film. Tuttavia, per molti il titolo più rappresentativo del suo percorso resta Sicario, il crime thriller diretto da Denis Villeneuve che ha conquistato pubblico e critica, incassando 84,9 milioni di dollari nel mondo e ottenendo il 91% su Rotten Tomatoes.

