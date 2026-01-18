Il Tecnopolo nello Spazio, il progetto Aphrodite sarà sperimentato nella Stazione Spaziale Internazionale.

Il progetto Aphrodite, sviluppato presso l’European Astronaut Centre di Colonia, prevede l'esecuzione di un esperimento sulla Stazione Spaziale Internazionale. La scorsa settimana si è svolta una sessione tecnica dedicata alla preparazione di questa sperimentazione, che mira a studiare nuove applicazioni nel campo del Tecnopolo nello Spazio. Questo progetto rappresenta un passo importante nella collaborazione tra ricerca europea e attività spaziali internazionali.

La scorsa settimana, presso l’European Astronaut Centre di Colonia, si è svolta una sessione tecnica in preparazione dell’esperimento Aphrodite, che sarà realizzato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Mara Mirasoli, docente dell’Università di Bologna attiva presso il Tecnopolo di Rimini – Unirimini spa Ente Gestore - ha affiancato l’astronauta Esa Sophie Adenot per un incontro dedicato alla familiarizzazione con il dispositivo analitico sviluppato dal team composto dal dipartimento di chimica “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna, dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza Università di Roma e da Kayser Italia Srl. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

