A fine 2025, le giacenze di olio di oliva in Italia hanno raggiunto 276.059 tonnellate, con un incremento rispetto ai mesi precedenti. La produzione di olio extravergine continua a essere trainata dal Sud, con Puglia e Calabria in prima linea. Questi dati evidenziano l’importanza delle regioni meridionali nel settore olivicolo italiano e la crescita delle scorte nazionali.

Al 31 dicembre 2025, le giacenze complessive di olio di oliva detenute in Italia ammontano a 276.059 tonnellate, in aumento sia rispetto al mese precedente (+36%) sia rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (+38,4%). A confermarlo è il report n. 12026 "Frantoio Italia" del ministero dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, pubblicato a gennaio 2026. Ma il dato forse più interessante riguarda la distribuzione territoriale delle giacenze. Il 57,5% dell'olio di oliva presente in Italia si trova del Sud, con alcune regioni che in termini di produzione e stock si distinguono più di altre.

© Quifinanza.it - Il Sud traina la produzione di olio extravergine: Puglia e Calabria in testa

Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commerciante

Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico. Recentemente, un commerciante è stato denunciato per aver spacciato olio di semi come extravergine d’oliva, evidenziando l’importanza di verifiche rigorose per tutelare i consumatori e la trasparenza del mercato.

Da un lato la produzione industriale, dall’altro le esportazioni (entrambi i dati riferiti a novembre 2025) con un comune denominatore: la performance molto più che positiva dei medicinali che traina entrambi gli indicatori - facebook.com facebook

L’industria farmaceutica traina l’economia della Nazione. A novembre 2025, i dati @istat_it mostrano una produzione farmaceutica aumentata dell’8,7% rispetto a novembre 2024, il dato più alto tra i settori dell’industria e molto superiore alla media manifatturi x.com